TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mehmet Erenler için Taziye Mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler'in vefatının ardından taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Erenler'in sanatına ve sevgisine dikkat çekerek ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Mehmet Erenler için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türk halk müziğine derin izler bırakan, derlediği ve seslendirdiği eserlerle kültür hazinemize büyük katkılar sunan TRT sanatçısı Mehmet Erenler'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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