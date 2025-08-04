TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan LGS Tercih Sonuçlarına Tepki

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Gençlere ve ailelerine başarılar dileyen Kurtulmuş, sonuçların eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının gençlere, ailelerine ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Liselere Geçiş Sistemi sonuçlarının açıklanmasıyla eğitim hayatlarında yeni bir döneme başlayacak tüm evlatlarımızı kutluyor, başarılı bir lise dönemi diliyorum. Sonuçların, Türkiye'nin yarınları gençlerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yolları açık, bahtları aydınlık olsun."

Kaynak: AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
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