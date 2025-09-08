Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'de şehit olan polisler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen menfur saldırıda şehit olan polislerimize Cenabıallah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
