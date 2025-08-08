TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in Gazze Planına Sert Tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in Gazze Planına Sert Tepki
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal etme planını en sert şekilde lanetledi ve uluslararası toplumu bu plana karşı durmaya davet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal etmeye yönelik planına ilişkin, "Bu hain planı en sert şekilde lanetliyor ve reddediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist terör devleti İsrail'in sözde 'Güvenlik Kabinesi' tarafından onaylanan, Gazze'nin tamamını işgal etmeye yönelik kanlı plan; sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açıkça ayaklar altına alındığını ilan eden karanlık bir adımdır. Soykırım ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin bu kanlı planı asla kabul edilemez, dünya buna da sessiz kalmamalıdır. Bu hain planı en sert şekilde lanetliyor ve reddediyoruz. Uluslararası kurumları ve toplumları İsrail'in bu kanlı işgal planı karşısında durmaya ve Gazze'nin yanında olmaya davet ediyoruz. Bugün Gazze'yi ve Filistin'i savunmak; hukuku, ahlakı ve insanlığın ortak geleceğini savunmaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
