TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İlhan Şeşen İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 77 yaşında hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "'Ankara'dan Abim Geldi' ve 'Rüzgar' gibi unutulmaz şarkılarla hatırlayacağımız usta sanatçı İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.