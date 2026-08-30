Kurtulmuş'tan Girne'deki Feribot Kazasına Taziye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu fevkalade hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyor, yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"KKTC'nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribotun alabora olduğunu üzülerek öğrendim. Bu fevkalade hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyor, yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve KKTC'deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA