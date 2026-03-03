TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan hayatını kaybeden öğretmen Çelik için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine sabır diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine sabır diliyorum. Herkesi derinden etkileyen bu vahim olayda yaralanan öğrencimiz ve öğretmenimize de acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.