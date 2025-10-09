Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gazze'deki Ateşkes Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı olması gerektiğini vurgulayarak, adil barışın ancak Filistin devletinin tanınmasıyla mümkün olacağını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Planlanan barış ve sağlanan ateşkesin kalıcı olması en büyük temennimizdir. Adil barış ancak adalet, güvenlik ve tam bağımsız Filistin devletinin genişçe tanınmasıyla sağlanır. Bu anlaşma, o yolda atılmış önemli bir adımdır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Gazze'nin kurtuluşu, filoların, sivil toplumun, uluslararası kamuoyunun ve başta ülkemiz olmak üzere sözü geçen, sözü güçlü devletlerin bir araya gelmesiyle mümkün olmuştur. İnsanlık cephesinin dayanışması sayesinde yapılan anlaşmayla, Filistin'de yaşanan acılar bir nebze olsun hafifleme yoluna girmiştir. Soykırım boyutuna ulaşmış İsrail saldırganlığına daha fazla tahammül edilemeyeceği açıkça görüşmüştür. Savaş suçlusu Netanyahu yönetimi mahkemelerde hesap verene dek sözümüzün arkasında duracağız. Direnen Filistin halkının ve bedelini canları pahasına ödeyen kardeşlerimizin fedakarlığı her türlü takdirin üzerindedir. Planlanan barış ve sağlanan ateşkesin kalıcı olması en büyük temennimizdir. Adil barış ancak adalet, güvenlik ve tam bağımsız Filistin devletinin genişçe tanınmasıyla sağlanır. Bu anlaşma, o yolda atılmış önemli bir adımdır. Dikkatimizi ve gözümüzü Gazze'den ayırmadan, insani yardım, siyasi çözüm ve kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
