TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Erzurum Kongresi'nin 106. Yılı Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 106. yılına ilişkin, "Bugün, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, o gün yakılan istiklal meşalesini daha da ileriye taşımak, demokrasimizi güçlendirmek, adalet, kalkınma ve huzur hedeflerimizi büyütmek için aynı inançla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzurum Kongresi'nin, istiklal mücadelesinin seyrini değiştirdiğini ve milletin topyekün kararlılığını yansıttığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"O gün yalnızca bir kongre yapılmadı; millet iradesi, işgale ve dayatmalara karşı kararlılıkla ayağa kalktı. Erzurum Kongresi'ni o zorlu şartlarda mümkün kılan, Anadolu'nun irfanı, bu milletin inancı, değerleri ve derin kökleridir. Bu tarihi adımı var eden ruh; birlik, beraberlik ve milli şuurdur. Bu ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, o gün yakılan istiklal meşalesini daha da ileriye taşımak, demokrasimizi güçlendirmek, adalet, kalkınma ve huzur hedeflerimizi büyütmek için aynı inançla çalışıyoruz."

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.