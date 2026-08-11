Haberler

Kurtulmuş'tan Meclis Yıl Dönümü Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2. Dönem TBMM'nin açılış yıl dönümünde mesaj yayımladı. Cumhuriyetin ikinci asrında milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasiyi güçlendirerek bölgede barışa örnek olacaklarını belirtti, ortak akıl ve istişare vurgusu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak aklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Cumhuriyeti ilan eden 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli iradenin tecelligahı olarak 11 Ağustos 1923'te açılan ve Cumhuriyetin ilanıyla taçlanacak tarihi sürece öncülük eden 2. Dönem TBMM'nin açılışının yıl dönümünü saygıyla kutladıklarını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Milli iradeyi her şeyin üstünde tutan, Meclis'in bir müzakere yeri olduğu anlayışını esas alan ve halkın sesine kulak veren güçlü bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, demokrasi kültürümüzün gelişmesinin ve milletimizin sözünün güçlenmesinin en önemli teminatı olarak görmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak aklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire için Adli Tıp'tan şoke eden rapor

Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire için şoke eden rapor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi

Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi
Damlanur'un ölümündeki sır perdesi 2,5 yıl sonra aralandı! İki amca tutuklandı

Damlanur'un ölümündeki sır 2,5 yıl sonra çözüldü! İki amca tutuklandı
İzmir'i yasa boğan olay: Anneanne ile torunu yangında can verdi

Torununu kurtarmak için alevlerin arasına daldı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli gözaltında
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı

Süper Lig'in ayarlarıyla oynamaya geliyor
Ocağınıza dikmeyin ama... Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde

Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde
Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

41 bin kişiyi mağdur ettiler! 6 ilde baskın, gözaltılar var