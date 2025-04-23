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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay Açıklaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay Açıklaması
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki kararının Genel Kurulda okutulmasının yok hükmünde olduğunu belirtti ve gerekli adımların atılacağını ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) hükmünün Genel Kurulda okutulmasına ilişkin, "Böyle bir hükmün orada okutulması yok hükmündedir, bunu tekraren söylüyorum. Dolayısıyla önümüze bakacağız ve gerekli adımları atacağız." dedi.

Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Tören Salonunda ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının Genel Kurulda okutulmasına ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamayı hatırlattı.

Kurtulmuş, "TBMM başkanvekilleri, aslında TBMM Başkanı adına Meclisi yönetirler ve nasıl yönetecekleri de iç tüzükte çok detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Meclis Başkanı da başkanvekilleri de kendi kafalarına göre Meclisi yönetemez." yanıtını verdi. Bununla ilgili bir kuralın olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Meclise, Başkan adına gönderilecek metinler, ilgili iç tüzük maddesi gereğince gönderilir. Eğer böyle bir madde gönderilmemişse, zaten o gün özel bir gündemle toplanmış olan, Sırrı Süreyya Önder'i düşünerek çalışmama kararı almış olan bir Mecliste, zaten oturum bitmişti. Dolayısıyla böyle bir hükmün orada okutulması yok hükmündedir, bunu tekraren söylüyorum. Dolayısıyla önümüze bakacağız ve gerekli adımları atacağız."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
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