TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bükreş Türk Şehitliğine ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Romanya'daki Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Romanya'daki resmi ziyareti kapsamında Bükreş Türk Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Kurtulmuş şehitlik anıtına, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua eden Kurtulmuş, mezarlara da karanfiller koydu.

Şehitlik özel defterini imzalayan Kurtulmuş, şunları yazdı:

"Bükreş Türk Şehitliği'nde medfun bulunan kahramanlarımız, vatanımızın hangi bedellerle korunduğunu nesilden nesile hatırlatan derin nişanelerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya cephesinde mücadele ederken şehadete yürüyen Mehmetçiklerimiz, milletimizin fedakarlık ve adanmışlıkla yoğrulmuş tarihinin silinmez izleri arasında yer almaktadır. Emanetlerine sadakatle sahip çıkmayı, uğruna hayatlarını feda ettikleri değerleri korumayı ve milli hafızamızı diri tutmayı tarihi bir mesuliyet olarak görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Romanya'ya gerçekleştirdiğim resmi ziyaretim vesilesiyle burada bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Türkiye-Romanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da eşlik etti. - BÜKREŞ

