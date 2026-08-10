Kurtulmuş'tan Anafartalar Zaferi'nin 111. Yıl Dönümünde Anma Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde tüm kahraman, şehit ve gazileri andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Emperyalistlerin Çanakkale'yi geçme hayallerini yerle yeksan eden Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA