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Kurtulmuş'tan Anafartalar Zaferi'nin 111. Yıl Dönümünde Anma Mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde yayımladığı mesajla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları, aziz şehitleri ve gazileri saygıyla andığını ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde tüm kahraman, şehit ve gazileri andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Emperyalistlerin Çanakkale'yi geçme hayallerini yerle yeksan eden Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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