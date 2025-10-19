TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Aliya İzetbegoviç'e Anma Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 22. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı, büyük dava ve devlet adamı Aliya İzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla anıyoruz. Halkının onuruna gölge düşürmemek için gösterdiği büyük cesaret ve direniş bugün de mazlum ve masum halkların adalet ve özgürlük mücadelesine örnek olmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.