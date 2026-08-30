Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferin milletin esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti. Bu büyük mirası daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için geleceğe taşıma görevimiz olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Atatürk başta olmak üzere şehit ve gazileri saygıyla anarak milletin bayramını kutladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ağustos'un vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir milletin, esareti asla kabul etmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği büyük bir zafer olduğunu belirtti.
Bu zaferin, Anadolu'da yükselen milli iradenin, meclisiyle, ordusuyla, kadınıyla, erkeğiyle topyekun bir varoluş mücadelesine dönüşmesinin ve imkansızlıklar içinde gösterilen azim ve inançla bağımsızlık yolunun açılmasının nişanesi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Bizlere düşen görev, ecdadımızdan devraldığımız bu büyük mirası daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımaktır. 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehidlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."