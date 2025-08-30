TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "30 Ağustos, her türlü zorluklar içindeki bir milletin, meclisiyle ordusunun, aklıyla kalbinin, kadınıyla, erkeğiyle tüm evlatlarının birleştiğinde aşamayacağı hiçbir engel olmadığını göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yılı dolayısıyla NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, aziz milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Vatanın dört bir yanı işgal altındayken Anadolu'nun her köşesinden yükselen iradenin, Büyük Taarruz'da topyekun bir varoluş mücadelesine dönüştüğünü belirten Kurtulmuş, işgal ve parçalanma planlarıyla kuşatılan yurdun ecdadın direniş iradesiyle yeniden ayağa kalktığını ve imkansızlıklar içinde gösterilen azim sayesinde kurtuluşun mümkün olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Milli Mücadele Zaferimizi değerli kılan, bağımsızlığa olan inancın askeri dehayla birleşmesi, Anadolu'nun bu inanç etrafında kenetlenerek hak ettiği özgürlüğe kavuşmasıdır. 30 Ağustos, her türlü zorluklar içindeki bir milletin, meclisiyle ordusunun, aklıyla kalbinin, kadınıyla erkeğiyle tüm evlatlarının birleştiğinde aşamayacağı hiçbir engel olmadığını göstermiştir. Bu istikamet, bugün dahi bizlere yol göstermektedir. Bizlere düşen görev, demokrasimizi ve kardeşliğimizi güçlendirerek gelecek nesillere daha güçlü, etkili ve müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Birlik ve dayanışmamızı korudukça yarınlarımız aydınlık kalacaktır."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu kutlu gün vesilesiyle Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitleri ve gazileri saygıyla andığını belirtti.