Numan Kurtulmuş: "30 Ağustos, Bizler İçin Vatan Aşkıyla Yeniden Doğuşun, Bu Topraklarda Ebediyen Özgürce Varoluşun Günüdür"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında; "30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbâli, ezanı için hiç düşünmeden 'Ya İstiklâl Ya Ölüm' diyen ecdadımızın kahramanlık destanı, bağımsızlık nişanesidir. 30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında; "30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali, ezanı için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal ya Ölüm' diyen ecdadımızın kahramanlık destanı, bağımsızlık nişanesidir. 30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Kurtulmuş'un mesajı şöyle:

"BU TOPRAKLARI BİZLERE VATAN KILAN TÜM ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA VE RAHMETLE ANIYORUM"

"Mazisi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin ebedi istiklalini kazandığı gün olarak tarihe geçen 30Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümüne erişmenin haklı onurunu ve gururunu yaşıyoruz.

30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali, ezanı için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal ya Ölüm' diyen ecdadımızın kahramanlık destanı, bağımsızlık nişanesidir. 30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun…

Allah'a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün 'Güçlü ve Büyük Türkiye' yolundaki yegane dayanağımız ve ilham kaynağımızdır.

Bu gurur gününde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."