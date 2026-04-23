TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Şu anda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını bitirmiştir"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin, "Şu anda komisyon çalışmalarını bitirmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda 23 Nisan Resepsiyonu verildi. Kurtulmuş, Resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı. Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin olarak 21 toplantı yapıldığını belirterek, "Partilerimizin temsilcisi arkadaşlarla nihai bir rapor ortaya çıktı. Bu raporda ortaya çıkan irade katılan bütün partilerin ittifakı oluşmuş bir rapordur. O iradede 6'ıncı ve 7'inci bölümde dile getirilen önerilerin bir an evvel hayata yansıması gerekiyor. Şu anda komisyon çalışmalarını bitirmiştir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, devletin güvenlik birimleri tarafından örgütün silah bıraktığının tespiti ve rapor edilmesi beklentisi olduğunu söyleyerek, bunun zamana yayılmış olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, "Beklentimiz bütün siyasi partilerin özellikle TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin bu konuda yasal tekliflerini gerçekleştirmesi, parti grupları arasında müzakerelerin yapılması, neyin ne olduğunun nasıl yapılacağının gerçekleştirilmesi ve Mecliste yasal çalışmanın yapılmasıdır" dedi.

Kurtulmuş, bir takvim olup olmadığına ilişkin soruya, "Bu işlerde komisyon kurulmadan daha takvim soruluyordu. Burada bir takvimden ziyade herkesin bu konuya görüşlerini tekzip etmiş siyasi partilerin bu konunun gerçekleştirilmesidir. Buna göre de kamuoyuyla paylaşmalarıdır" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı