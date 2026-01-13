Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle görüştü

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi siyasi parti temsilcileriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan isimler arasında AK Parti, CHP, MHP ve diğer partilerin temsilcileri yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi siyasi parti temsilcilerini kabul etti.

Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek katıldı.

Feti Yıldız, toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, çalışmaların uyum içinde geçtiğini ve gelecek hafta bir daha toplanacaklarını belirtti.

