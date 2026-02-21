TBMM Başkanı Kurtulmuş: 12 Eylül Darbe Anayasası Yetersiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'deki siyasi partilerin 12 Eylül darbe anayasasının yetersizliğinde birleştiğini belirtti. Bu konuda ortak bir anlayışla çalışma yapılmasını umduğunu ifade etti. Kurtulmuş'un açıklamaları, demokrasi ve hukukun güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Siyasetin ittifak ettiği husustan biri de 12 Eylül darbe anayasasının artık yeterli olmadığıdır. Ümit ederim bu konuda da anlayış birliğinde çalışma yapılır
Kaynak: AA / Adem Balta