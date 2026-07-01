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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cudi Dağı'ndaki Hz. Nuh'u anma törenine katılacak

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Temmuz'da Şırnak'ta düzenlenecek Cudi Dağı ve Hz. Nuh'u Anma Töreni'ne katılacak. Törende namaz, cami inşaatına taş koyma, 'Terörsüz Türkiye' mesajı, dua, konser ve aşure ikramı yer alacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Temmuz Pazar günü Şırnak'ta düzenlenecek olan Cudi Dağı ve Hz. Nuh'u Anma Töreni'ne katılacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Temmuz Pazar günü Şırnak'ta düzenlenecek olan Cudi Dağı ve Hz. Nuh'u Anma Töreni etkinliklerine katılacak. Cudi Dağı'ndaki Sefine mevkisinde düzenlenecek tören, Hz. Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olarak rivayet edilen tarihi taş kalıntıları arasındaki açık alanda öğlen namazının kılınmasıyla başlayacak. Kurtulmuş, namazın ardından yapımı süren Hz. Nuh Camii inşaatına temsili olarak taş koyacak ve sonrasında tören alanında bulunan valilik, belediye ile sivil toplum kuruluşlarına ait çadırları ziyaret edecek. Burada vatandaşlara hitap edecek olan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair mesajlar verecek. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un duasıyla devam edecek programda Grup Tillo konser verecek, barış sembolü olarak ellerde zeytin dallarıyla güvercin uçurulacak. Kurtulmuş daha sonra katılımcılara aşure ikramında bulunacak. 1984 yılına kadar süren ancak terör nedeniyle kesintiye uğrayan Hz. Nuh'u Anma Töreni, 2021 yılında yeniden başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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