TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail buldozeriyle hayatını kaybeden barış aktivisti Rachel Corrie'yi anarak, onun cesaretini ve adalet için verdiği mücadeleyi vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16 Mart 2003'te, Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Rachel Corrie… Refah'ta bir Filistinli ailenin evini korumak için bedenini siper eden bu cesur yürek, o gün dünyaya bir hakikati haykırıyordu, 'Zulüm bizdense, ben bizden değilim.' Filistin halkının evlerini yıkmaya gelen barbar ve Siyonist İsrail buldozerlerinin paletleri altında, tek varlığı canını feda eden Rachel'ın hatırası, 'insanlık cephesi'nde duran herkes için güçlü bir vicdan çağrısıdır. Adalet için hayatını ortaya koyanlar asla unutulmaz. Ruhu şad, mücadelesi daim olsun. Rachel Corrie'yi saygıyla anıyoruz."

Kaynak: AA / Meriç Ürer
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Murat Ülker sektörden çekiliyor! Satış için protokol imzalandı

Murat Ülker sektörden çekiliyor! Dev fabrika satışta
İsrailli kadın askerlerden olay paylaşım

Orduları kara harekatı başlatırken bunların haline bakın
Adriana Lima'nın ideal erkek için boy kriteri tartışma yarattı

Erkek için boy kriteri tartışma yarattı
Fenerbahçe'de Kerem ve Tedesco arasındaki bağlar koptu

İpler tamamen koptu!
Saç örme videosu ile gündeme gelen hemşire, Amedspor maçında kendinden geçti

Bu kadını tanıyabildiniz mi? Amedspor maçında kendinden geçti