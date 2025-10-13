TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'daki Sel Felaketini Yerinde İnceledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muson yağmurlarının neden olduğu ve binin üzerinde Pakistanlının hayatını kaybettiği sel felaketi dolayısıyla Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'nda bilgi aldı.

Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" dolayısıyla bulunduğu İslamabad'da, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'nı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyarette, muson yağmurlarının neden olduğu ve binin üzerinde Pakistanlının hayatını kaybettiği sel felaketi ile Ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı.