Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Narbayeva ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un, Narbayeva ile görüşmesinde, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile güncel küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Türk dünyasında istikrarın sağlanmasının ve güçlü işbirliklerinin öneminin vurgulandığı görüşmede, Kurtulmuş, 15-19 Nisan 2026'da İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu'na katılacağını bildiren Narbayeva'yı, Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

