TBMM Başkanı Kurtulmuş, Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı. Paylaşımında öğretmenlerin Cumhuriyetimizin ikinci asrını inşa etme yolunda en büyük güç olduğunu belirten Kurtulmuş, emekleri ve özverileri için şükranlarını sundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Geleceğimizin teminatı olan nesilleri bilgiyle, emekle ve büyük bir fedakarlıkla yetiştiren öğretmenlerimiz, Cumhuriyetimizin ikinci asrını inşa etme yolunda en büyük gücümüzdür. Ülkemizin her köşesinde ilim ve irfan ışığı yakarak evlatlarımızın yarınlarına değer katan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyor, emekleri ve özverileri için şükranlarımı sunuyorum."
Kaynak: AA