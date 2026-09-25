TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Netanyahu) New York'a apar topar gelmiş, kaçarcasına uzaklaşmıştır. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar insanlığa karşı işledikleri suçların hesabını verecekler"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+5 sitede yayında
Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Netanyahu) New York'a apar topar gelmiş, kaçarcasına uzaklaşmıştır.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Netanyahu) New York'a apar topar gelmiş, kaçarcasına uzaklaşmıştır. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar insanlığa karşı işledikleri suçların hesabını verecekler"
Kaynak: AA