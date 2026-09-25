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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Netanyahu) New York'a apar topar gelmiş, kaçarcasına uzaklaşmıştır. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar insanlığa karşı işledikleri suçların hesabını verecekler"

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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Netanyahu) New York'a apar topar gelmiş, kaçarcasına uzaklaşmıştır.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Netanyahu) New York'a apar topar gelmiş, kaçarcasına uzaklaşmıştır. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar insanlığa karşı işledikleri suçların hesabını verecekler"

Kaynak: AA
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