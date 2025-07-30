TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moldova Parlamento Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moldova Parlamento Başkanı ile Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu ile bir araya gelerek parlamentolar arası iş birliğini artırma konusunda mutabık kaldı ve bölgenin kalkınması için ortak çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu ile Cenevre'de görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de, Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli mevkidaşım Grosu ile parlamentolarımız arasındaki iş birliğini karşılıklı ziyaretler ve özellikle dostluk grupları üzerinden artırma konusunda mutabık kaldık. Moldova'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi ve Gagavuzların, Türkiye ve Moldova arasında doğal bir dostluk köprüsü olduğunu ifade ettik. Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl bir çözümle sona erdirilmesi arzusunu dile getirdiğimiz görüşmemizde, bölgenin kalkınmasında müşterek çalışmalar gerçekleştirmenin önemini vurguladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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