TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Kalkınma Partisi kurucusu Nuri Demirağ'ı andı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Kalkınma Partisinin Kurucusu ve Genel Başkanı Nuri Demirağ'ı andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin kalkınma hamlesine büyük bir ivme kazandıran, yerli ve milli üretim anlayışının öncü isimlerinden, Milli Kalkınma Partisinin Kurucusu ve Genel Başkanı Nuri Demirağ'ı vefatının yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. Vatan sevgisini üretime, milli kalkınma idealini somut eserlere dönüştüren vizyonu, bugün de güçlü ve bağımsız Türkiye hedefimize ilham vermeye devam etmektedir. Ruhu şad olsun."

Kaynak: AA