TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının kapanışında konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nitelikli çoğunlukla kabul edilen raporuna ilişkin "Yaptığımız müzakereler sonucu ortaya çıkan bu rapor, bir partinin ya da birkaç partinin raporu değil, bütün partilerin uzlaşarak ortaya çıkarmış olduğu bir rapordur. Dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde inşallah bu raporda dile getirilen hususların uygulanması mümkün olur." dedi.

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 21. toplantısında, Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşmeler ve raporun oylaması sonrasında değerlendirmede bulundu.

Raporun ekinde yer alan siyasi partilerin tutum belgelerinin, konuya ilişkin görüşlerini çok açık ve çok teferruatlı bir şekilde dile getirdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Yaptığımız müzakereler sonucu ortaya çıkan bu rapor, bir partinin ya da birkaç partinin raporu değil, bütün partilerin uzlaşarak ortaya çıkarmış olduğu bir rapordur. Dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde inşallah bu raporda dile getirilen hususların uygulanması mümkün olur." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra komisyon raporunu oyladı.

Toplantıda, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu, 47 kabul, 2 ret ve 1 çekimser oy kullanılarak nitelikli çoğunlukla kabul edildi.

Raporun hayırlı olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Çok teşekkür ediyorum. 47 kabul oyu, 2 ret ve 1 çekimser oy var. Bu noktaya gelinceye kadar nice arka kapı diplomasisi yapıldı. Özellikle koordinatör arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İlk raporlar ortaya çıktığında samimiyetle söyleyeyim, neredeyse hiçbir partinin ortak iki cümlesi yoktu, cümleyi fikir anlamında söylüyorum. Arkadaşlarımız kendi görüşlerinde diretmek yerine, herkes olabileceği söyleyerek, olabileceği kabul ederek ortak bu noktaya gelindi."

Bu uygulamayla birlikte raporun yazımı, hazırlanması tam manasıyla bir demokrasi örneğidir. Komisyon çalışmaları demokrasi örneğidir ve inşallah Türkiye demokrasisinin en önemli kazanımlarından birisi olacaktır. Karşısındakini susturmadan ya da karşısındakine rüşvet-i kelam söz etmeden, sözün ne kadar rahat bir şekilde kullanılabileceğini bu Komisyon çalışmaları gösterdi."

Yarın başlayacak ramazan dolayısıyla tebriklerini dile getiren Kurtulmuş, "İnşallah ramazanın esenlik, barış havası Türkiye'de de bu meselenin çözülmesiyle ilgili umutları artıracak, milletimizin beklentilerini yükseltecektir. Komisyon'da bu kadar emek verdik, karşılıklı hukuklar oluştu, arkadaşlarımız birbirini daha yakın tanıdı. 10 Mart Salı akşamı, kabul ederseniz, müşterek olarak yine burada bir iftar yapalım. Hep böyle zor konuları değil de bir iftar sofrasının huzur ve esenliği içerisinde yeniden bir araya gelelim, diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 21. toplantıdaki tutanakların raporun sonuna konulacağını sözlerine ekledi.

"Komisyon görevini başarıyla yaptı"

Kurtulmuş, toplantının sona ermesinin ardından milletvekillerinin tebriklerini kabul etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Komisyon'u takip eden gazetecilerle bir araya gelen Kurtulmuş, bir gazetecinin, Komisyon raporunun kabul edilmesinin ardından ne hissettiğini sorması üzerine, "Burada bir uzlaşı esastı, oldu. 47 kişi 'Evet' dedi. Daha ne olsun? Yani ilk raporları aldık önümüze, neredeyse hiçbir partinin ortak iki cümlesi yok. Bu noktaya gelmesi bile önemli. Komisyon görevini başarıyla yaptı." dedi.

Raporun bundan sonra TBMM Genel Kurulu'na sunulup sunulmayacağı sorusuna karşılık Kurtulmuş, raporun Meclis Başkanlığına sunulmasının ardından bu teklifler doğrultusunda partilerin yasa hazırlıkları yapmasının bir ödev olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, rapor doğrultusunda hazırlanacak kanun tekliflerinin Genel Kurul'da yasalaşmasının kolay olmasına yönelik temennisini de dile getirdi.