TBMM'de 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Meclis Camisi'ndeki Mevlid-i Şerif Programı'na katıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı koyarken şehit düşen emniyet mensupları, askerler ve siviller, Meclis çatısı altında dualarla yad edildi.

Meclis Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yaptığı duayla şehitler rahmetle anıldı.

Programa, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı siyasi partilerin genel başkanları, grup başkanları, grup başkanvekilleri, komisyon başkanları, milletvekilleri, Meclis çalışanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programın sonunda katılımcılara ikramlarda bulunuldu.