Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki dayanışmayı ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia ile Gazi Meclisimizde bir araya geldik. Parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığımız görüşmede, Türkiye ile Malta arasında gelişen dayanışmadan duyduğumuz memnuniyeti karşılıklı olarak ifade ettik. Görüşmemizde ayrıca Malta'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararını memnuniyetle karşıladığımızı ifade ederek tebriklerimizi ilettik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında

14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü

Saran bu görüntüyü izlemesin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.