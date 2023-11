TBMM Başkanı Kurtulmuş, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü

TBMM Başkanı Numan kurtulmuş, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'yu ve beraberindeki heyeti Meclis'te ağırladı. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada; Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurtdışı seyahatini Türkiye'yi yapan Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'yu Meclis'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurtulmuş, "Maldivler nüfusunun az olması ile birlikte dünyanın en stratejik noktalarından birisindedir. ve bu stratejik pozisyonu dolayısıyla da fevkalade önemli bir ülkedir. Türkiye ve Maldivliler karşılıklı ilişkilerini geliştirmek ve her alanda işbirliğini geliştirmek için büyük imkanların olduğunu biliyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde Türkiye ve Maldivliler arasında her alanda işbirliklerimizi geliştireceğiz. Her iki ülkenin de yararına olacak güzel ve başarılı bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

İlk andan itibaren İsrail'in saldırıları karşısında, Maldivliler Hükümeti ve halkının doğru bir şekilde kendi yerlerini belli ettiklerini aktaran Kurtulmuş, "Orada yapılan katliamlara seyirci kalmadılar. Yine kurdukları yardım sandıkları üzerinden Filistin halkına çok anlamlı maddi katkılarda bulundular" diye konuştu.

'FİLİSTİN DAVASIYLA İLGİLİ DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Konuk Cumhurbaşkanı Muizzu da, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'TBMM'ye yaptığımız bu ziyaret hepimiz için bir onur kaynağı. Türkiye'de bulunmak benim için büyük bir onur, büyük bir öncelik büyük bir imtiyaz. Ben Cumhurbaşkanı seçildikten 10 gün sonra; Sayın Recep Tayyip Erdoğan beni arama inceliğini gösterdiler, beni tebrik ettiler. ve dediler ki, 'Lütfen Filistin davasında ki desteklerinizi esirgemeyin, kendisi bizzat bu temenni ve beklentilerini bana iletti.' Ben de 'sonuna kadar bu davada Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında aynı duruşu sergileyeceğimizi' ilettim. Filistin davasıyla ilgili desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yüzde yüz duruşumuz bu yöndedir ve duruşumuzu asla değiştirmeyeceğiz" açıklamasında bulundu. (DHA)