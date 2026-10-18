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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kudüs şairi Nuri Pakdil'i 7. ölüm yıl dönümünde rahmetle andı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Kudüs şairi' olarak tanınan edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 7. yılında rahmetle andı. Kurtulmuş, sosyal medya paylaşımında Pakdil'in fikir dünyasını beslediğini ve özgürlüğün sesi olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kudüs şairi" olarak tanınan edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 7. yılında rahmetle andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağımızın dayatmalarına karşı, özgün birikimiyle fikir dünyamızda entelektüel düşünceyi besleyen, kalemiyle özgürlüğün ve hakikatin sesi Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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