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TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı:

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- "Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya ve bu haklı davanın savunucusu olmaya devam edeceğiz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik iradesinin tarihe kazındığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya ve bu haklı davanın savunucusu olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs davasının bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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