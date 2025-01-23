TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı'nı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Birliği Başkanı Maryam bint Abdullah Al Attiyah ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kurtulmuş'un Meclis'teki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.