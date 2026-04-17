TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamboçya Senatosu Birinci Başkan Yardımcısı Borith'i kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senatosu Birinci Başkan Yardımcısı Ouch Borith'i İstanbul'da kabul etti. İki ülke arasındaki işbirliklerinin önemine vurgu yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamında Kamboçya Senatosu Birinci Başkan Yardımcısı Ouch Borith'i İstanbul'da kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kabulde, Borith ve heyetini İstanbul'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerin ikili ilişkilere ve işbirliklerine önemli katkı sağladığını belirtti.

Parlamentolar düzeyinde geliştirilen ilişkilerin artırılması, dostluk gruplarının görüşmelerinin sıklaştırılması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, ayrıca ortak üye olunan çok taraflı kuruluşlarda eş güdüm içerisinde hareket edilmesinde fayda gördüklerini söyledi.

Kurtulmuş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) başta olmak üzere Türkiye'nin kültürel diplomasi kurumlarının Kamboçya'daki faaliyetlerinin son derece değerli olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
