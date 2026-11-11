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TBMM Başkanı Kurtulmuş, izleme komisyonu için AK Parti Grubu'nun görüşünü aldı

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, izleme komisyonu için AK Parti Grubu'nun görüşünü aldı
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Güler ile yaklaşık 40 dakika süren basına kapalı görüşmede izleme komisyonunu ele aldı. Güler, Kurtulmuş'un komisyon için AK Parti TBMM Grubu'nun görüşünü aldığını, diğer parti gruplarının beyanıyla tablonun oluşacağını söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü.

Meclis'te yaklaşık 40 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu ile Muhammet Emin Akbaşoğlu da yer aldı.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Güler, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un siyasi partileri ziyaret ettiğini hatırlattı.

Güler, görüşmede, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu"na ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.

Kurtulmuş'un komisyona yönelik AK Parti TBMM Grubu'nun görüşünü aldığını aktaran Güler, "Sayın Başkanımız görüşmelerin neticesinde kamuoyunu bilgilendirecektir." dedi.

Komisyonun isminin ne olacağının sorulması üzerine Güler, "Kanunun adı, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun. İzleme komisyonun adı da Kanunla beraber yer alacaktır. TBMM nezdinde, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair İzleme Komisyonudur. Biz fikirlerimizi beyan ettik. Diğer parti grupları da beyan edecektir, ondan sonra ortaya bir tablo ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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