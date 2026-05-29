TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstanbul'un Fethi'nin 573. Yılına Anlamlı Mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti İstanbul'un fethinin 573. yılı kutlu olsun. Yeni bir çağı başlatan bu fetih, aynı zamanda, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Kutlu fethin büyük komutanını, kahraman ordusunu ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve dualarla yad ediyor, bu topraklarda var olmanın ağırlığını ve şükranını yüreğimizde taşıyoruz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, paylaşımını, "29 Mayıs 1453" etiketiyle yaptı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
