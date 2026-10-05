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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Kuneytra'daki hamlesine somut adım çağrısı yaptı

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra vilayetindeki faaliyetlerine tepki gösterdi. Kurtulmuş, uluslararası toplumu yayılmacı siyasete karşı kararlı ve somut adımlar atmaya çağırdı; Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunacağını vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Dünya, İsrail'in uluslararası hukuku göz göre göre çiğnemesine daha fazla seyirci kalamaz. Uluslararası toplumu, bir kez daha bu hukuk tanımaz ve yayılmacı siyasete karşı kararlı ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra vilayetindeki faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan, yayılmacılığını yeni sahalara taşımaya yönelik girişimlerinin asla kabul edilemeyeceğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuku tanımayan, uluslararası sistemin hiçbir kurum ve kuralını dikkate almayan, insaf ve vicdan ölçülerini bütünüyle hiçe sayan Netanyahu ve hükümetinin saldırganlığı, artık bütün bölgemizin ve küresel barışın karşı karşıya olduğu açık bir tehdide dönüşmüştür. Dünya, İsrail'in uluslararası hukuku göz göre göre çiğnemesine daha fazla seyirci kalamaz. Uluslararası toplumu, bir kez daha bu hukuk tanımaz ve yayılmacı siyasete karşı kararlı ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz. Türkiye olarak, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü girişimin karşısında duracak, Suriye halkının kendi geleceğini kendi iradesiyle inşa etme hakkını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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