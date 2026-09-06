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Kurtulmuş'tan Eygi için anma mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının ikinci yılında andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının ikinci yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Filistin davası uğrunda ortaya koyduğu mücadele ve yiğit duruşuyla katil İsrail askerlerinin hedefi olan Ayşenur Ezgi Eygi evladımızı vefatının ikinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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