Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ghalibaf ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ghalibaf ile telefonda görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek İran'daki son gelişmeleri değerlendirdi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Kurtulmuş, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kurtulmuş, görüşmede; İran'da yaşanan son hadiseler nedeniyle üzüntülerini ifade etti ve hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulundu. İran'ın acısının Türkiye'nin acısı olduğunu belirten Kurtulmuş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve İran'da huzurun, güvenliğin, istikrar ile refahın en iyi şekilde sağlanması arzusunu aktardı. İsrail'in bölgedeki saldırganlığının da ele alındığı görüşmede Kurtulmuş, İsrail'in gücünün ne silahları ne arkasındaki büyük devletlerin gücü ne uluslararası medyadaki hakimiyeti ne uluslararası finansal sistem üzerindeki etkisi olduğunu, İsrail'in en büyük gücünü İslam ülkelerinin dağınıklığı ve parçalanmışlığının oluşturduğunu belirtti. Kurtulmuş ayrıca Türkiye ve İran halkları arasındaki kardeşliği pekiştirmenin önemini dile getirdi ve iki ülkenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yakın çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Kurtulmuş ayrıca 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu'na İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ghalibaf'ı davet etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar
Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi

Bir kentimiz sele telim! Araçlar böyle sürüklendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt

Bahçeli'ye "Kuru temizlemeci" diyen DEM'li Bakırhan'a MHP'den yanıt
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok...
Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu

Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski sevgilisine bu fotoğraf soruldu