TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gana Meclis Başkanı Bagbin ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gana Meclis Başkanı Alban Sumana Kingsford Bagbin ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye ve Gana arasında işbirliklerinin artırılması arzusunda olduklarını belirtti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin kültürel diplomasi kurumlarıyla Gana ile gönül köprüleri kurmak için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Türkiye'nin Afrika halklarının her birine eşit mesafede yaklaştığını ve Afrika ülkeleriyle yakın ilişkilerini sürdürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, kıta ülkeleriyle her alanda ortak projeler geliştirerek, kazan-kazan prensibi çerçevesinde ilişkileri geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.