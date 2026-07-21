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TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları'nı ziyaret etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü.

Bakırhan ve Hatimoğulları'nın Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmede, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit de yer aldı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
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