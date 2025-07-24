TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Lideri Özel ile Komisyon Çalışmalarını Görüştü
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelerek TBMM'de kurulacak komisyon çalışmalarını ve terörsüz Türkiye hedefini görüştü.
'KOMİSYONLA İLGİLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU'
Görüşmeyle ilgili TBMM'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyarette, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika