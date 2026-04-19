TBMM Başkanı Kurtulmuş, altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkek A Milli Takımı'nı tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkek A Milli Takımı'nı kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan Buz Hokeyi Erkekler A Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyor, bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Nice zaferlere." ifadelerine yer verdi.