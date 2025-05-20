TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Heyeti ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev ve beraberindeki heyetle görüştü.

Kurtulmuş, Meclis'teki kabulde, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik boyutuna ulaşan Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkilerinin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi arzusunda olduklarını belirterek, ilişkileri her alanda güçlendirmek için parlamenter diplomasinin özel bir önemi olduğuna inandıklarını vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, gerek parlamento gerek diğer seviyelerde oluşturulan işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesine ve bu mekanizmalar çerçevesindeki işbirliğinin derinleştirilmesine de özel önem atfettiklerinin altını çizdi.

Kabulde, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov da yer aldı.