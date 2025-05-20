TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Heyeti ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Heyeti ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve parlamenter diplomasinin önemi üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev ve beraberindeki heyetle görüştü.

Kurtulmuş, Meclis'teki kabulde, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik boyutuna ulaşan Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkilerinin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi arzusunda olduklarını belirterek, ilişkileri her alanda güçlendirmek için parlamenter diplomasinin özel bir önemi olduğuna inandıklarını vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, gerek parlamento gerek diğer seviyelerde oluşturulan işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesine ve bu mekanizmalar çerçevesindeki işbirliğinin derinleştirilmesine de özel önem atfettiklerinin altını çizdi.

Kabulde, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov da yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
TÜSİAD davasında ara karar! Başkan Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras'ın yurt dışı yasağı kaldırıldı

TÜSİAD davasında ara karar
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı

Yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafı için ilk kez konuştu
Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız

Türkiye'den İran ve İsrail'e açık uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.