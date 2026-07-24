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Kurtulmuş: Ayasofya'nın açılışı medeniyetimize sahip çıkıştır

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- "Bu, yalnızca bir mabedin yeniden ibadete açılması değil, tarihimize ve medeniyetimize sahip çıkışın güçlü bir ifadesidir"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin, "Bu, yalnızca bir mabedin yeniden ibadete açılması değil, tarihimize ve medeniyetimize sahip çıkışın güçlü bir ifadesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bir milletin tarihe kazınmış iradesinin ve asırlık bir emanete sadakatinin en güçlü sembollerinden biridir. Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'umuza bıraktığı bu kutlu emanet, 6 yıl evvel Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi kararlılığıyla yeniden asli hüviyetine kavuştu. Bu, yalnızca bir mabedin yeniden ibadete açılması değil, tarihimize ve medeniyetimize sahip çıkışın güçlü bir ifadesidir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu mukaddes mekandan yankılanan her tekbirin ve semaya yükselen her duanın kalpleri birleştirmesini, kardeşliği pekiştirmesini, mazlumlara umut olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum."

Kaynak: AA
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