TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanını Kabul Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve MYK üyelerini kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve beraberindeki MYK üyelerini kabul etti.
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş ve beraberindeki MYK üyelerini kabul ettiği bildirildi.
Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika