TBMM Başkanı Kurtulmuş: Aile, Toplumumuzun Kök Hücresidir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bizim toplumumuzun kök hücresi ailedir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Ekranda Çürümeye Dur De" başlıklı imza kampanyası düzenleyen Büyük Aile Platformu'nu kabul etti. TBMM Başkanlık Divan Salonu'nda gerçekleşen kabulde konuşan Kurtulmuş, "Gerçekten 105 bin imzanın toplanmış olması demokratik teamüller bakımından önemli ve anlamlıdır. Bunu biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kayıtları altına alacağız. Emekleriniz var olsun. Özellikle modernitenin birey, toplumla ve aile arasındaki ilişkiyi daha doğrusu o derinliği bozmasıyla birlikte sürekli gerileyen ve zayıflayan bir alan olarak aile meselesi uzun yıllar boyunca dünyanın gündemindedir. Özellikle son dönemlerde artarak bu konu dünyada makul insanların gündemine gelmiştir ve zihnine oturmuştur. Ayrıca bir de planlı olarak aileyi değersizleştirmek, bireyi aileden koparmak, bireyin modern hayatın içerisindeki yalnızlaşmasını artmasından ve yükselmesinden istifade ederek aileyi değersizleştirmek ve ailenin yerine başka kanunları yerleştirmek isteyen bazı çevrelerinin de aileyi tamamıyla yeni neslin gündeminden uzaklaştırıp ailesiz bir toplum oluşturmak gibi bir hissiyatın içerisine girdikleri hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk toplumunun kök hücresinin aile olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Meselenin sadece cinsiyetsizleştirmek, ailesizleştirmek değil aynı zamanda da dünyada yeni bir çarpık yapının ortaya çıkmasını temin etmek için çalışmalar yapıldığını yakinen takip ediyoruz ve biliyoruz. Buna karşı hassas, uyanık olmak gerek. Özellikle bizim gibi geleneksel değerleri hala çok güçlü olan ülkeleri bu akımlara ve aileyi değersizleştirme süreçlerine karşı atacağı çok adımları olduğu kanaatindeyim. Çünkü hala bizim toplumumuzun kök hücresi ailedir. Bütün eskiyle kıyasladığımız zaman birtakım gelişmeler olsa bile hala toplumun kök hücresidir ve çok sağlam aile değerlerine, çok sağlam geleneksel değerlere sahip olmamız bizim için büyük bir avantajdır" dedi.

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, 'Ekranda Çürümeye Dur De' başlıklı imza kampanyası kapsamında toplanan 105 bin dilekçeyi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Ardından Eryılmaz, "Bizler, farklı siyasi tercihlere, ideolojilere, dünya görüşlerine sahip 400'ün üzerinde sivil toplum kuruluşundan oluşan Büyük Aile Platformuyuz. Evlat nöbeti tutma şuurunda, hayasızca akınları durdurma azminde olan bir sivil direnişiz ve en yüksek sesimizle diyoruz ki, 'Ekranda Çürümeye Dur De.' Bu çağrımız milletimizin istiklalini ve istikbalini teminat altına alma çabasıdır" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA