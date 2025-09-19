Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" ünvanı verilişinin 104. yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi ve Müşir' ünvanı verilişinin 104. yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını şükranla yad ediyorum. Gaza toprakları olan bu cennet vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi de rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum."

